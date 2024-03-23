Россия заняла новые села

Ранее он писал, что ВСУ с трудом держат оборону на линии Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое западнее Авдеевки, рубеж обороны постепенно смещался на запад. Теперь, по данным аналитика, Тоненькое и Орловка полностью захвачены российскими войсками. Бои продолжаются лишь за Бердычи.

«Этот пояс, который должен был быть обустроен как пояс обороны, пал под ударами российской армии, которой удалось продвинуться вперед при массированном использовании людей и техники, значительная часть из которых при этом потеряны», - сообщает Рёпке.

Москва заявила о взятии Тоненького еще в четверг, а о взятии Орловки во вторник. Однако Украина этого не подтверждала.