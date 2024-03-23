Арестована адвокат Сюмбюля Алиева
Арестована бывший руководитель Юридической консультации №1 Сюмбюля Алиева, обвиняемая в хищении 200 тысяч манатов.
Как сообщает haqqin.az, С.Алиеву, недавно заочно арестованную, задержали сотрудники полиции. Арестованную поместили в изолятор временного содержания.
Отметим, что дело С.Алиевой рассматривается Бакинским судом по тяжким преступлениям. Подозреваемая почти год не посещала судебные процессы. В начале прошлого года судья Махмуд Агаларов принял решение принудительно доставить женщину в суд, что сделали сотрудники полиции.