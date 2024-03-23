МИД Азербайджана ответил спецпредставителю ЕС

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде на своей странице в соцсети Х ответил на заявления спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара, обвинившего азербайджанские СМИ в «угрозах в адрес Армении».

«Мистер Клаар не может избавиться от предубеждений и видит зло только в легитимном дискурсе о возвращении азербайджанских деревень, в то время как полностью игнорирует призывы в армянских СМИ бороться за продолжение незаконной оккупации.

К вашему сведению, деревни не являются предметом территориального спора», - написал Гаджизаде.