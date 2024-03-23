Один из арестованных по делу «Крокуса» воровал шоколад

Арестованный по подозрению в причастности к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов в 2021 году был оштрафован за воровство шоколада. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Центрального районного суда Твери.

Согласно документу, Исломов в одном из магазинов «Пятерочка» украл шоколад на общую сумму 350 рублей 96 копеек. На судебном заседании он признал вину. По итогу его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ, и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей.

Ранее в понедельник Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал по обвинению в участии в теракте троих фигурантов дела - Исломова и его отца Исроила и брата Аминчона. Им вменяется п. «б», ч. 3, ст. 205 УК РФ, который предусматривает участие в террористическом акте группой лиц. Максимальное наказание по этому составу - пожизненное лишение свободы.