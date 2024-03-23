Песков: Армения более чем братская

Россия и Армения остаются братскими странами, несмотря на сложности в отношениях в настоящий момент. Такую оценку дал в интервью aif.ru пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Армения "даже более чем братская" для РФ страна, хотя у двух стран сейчас "достаточно непростой период в отношениях". "Она даже более чем братская, потому что армян у нас живет даже больше, чем в самой Армении", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что "экономическая активность этих армян, граждан Российской Федерации, до сих пор дает очень большой процент в совокупном бюджете Армении" - до нескольких миллиардов долларов в год. "Надеемся, что в Ереване возобладает политическая воля на продолжение развития наших отношений и мы через этот сложный период успешно пройдем", - отметил Песков.