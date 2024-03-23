Израиль стреляет по «Хезболле»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким военным объектам шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана, проинформировала армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад беспилотник ЦАХАЛ выявил террористов «Хезболлы» на военной позиции в районе Абу-Чача. Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по этой позиции, а также террористам, находившимся на ней. Кроме того, истребители нанесли удары по военным объектам «Хезболлы» в районе Мейс-эль-Джабаль», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что «в течение дня (в понедельник - прим.) были зафиксированы запуски [ракет и снарядов] из Ливана по ряду районов на израильской территории». «В ответ артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по районам, откуда велся огонь», - отметили в пресс-службе.