«Неизвестная авиация ударила по штабам союзных сил в центральной части города Дейр-эз-Зор, в результате пострадали 15 мирных жителей, включая женщин и детей, и несколько военных союзных сил», — сказал источник.

Кроме того, несколько военнослужащих погибли при ударе по «штабу союзных сил» в городе Эль-Маядин в Дейр-эз-Зоре. Ударам, добавил источник, также подверглись «штабы союзных сил» в городе Аль-Букемаль на границе с Ираком.

В то же время The Syrian Observatory For Human Right сообщает, что минувшей ночью объекты проиранских группировок в городах Аль-Маядин, Аль-Букемаль и Дейр эз-Зор на востоке Сирии подверглись авиаударам. Предположительно, удар нанесен ВВС США или Израиля. Утверждается, что в одном из объектов проходила встреча с участием членов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В результате авиаудара по этому объекту ликвидирован советник иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хадж Аскар и семь членов проиранских группировок.