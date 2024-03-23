Пропагандист Соловьев призвал жителей Белгорода «заткнуться»

Российский телеведущий, пропагандист Владимир Соловьев в эфире авторской программы «Соловьев Live» назвал жалобы, поступающие от жителей приграничного с Украиной Белгорода, «мерзкой истерикой» и призвал их «заткнуться».

«Радио Свобода» пишет, что речь в эфире зашла о тех жителях Белгорода, которые просят федеральные власти не забывать о них на фоне теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Пошло большое количество разных тварей, притворяющихся блогерами, которые говорили: «Вот, федеральная власть забыла Белгород, помогите людям! У людей ничего нет, это кошмар, люди чувствуют себя брошенными, как вы можете! Пока Москва гуляет, Белгород гибнет». Вся эта мерзкая истерика, которую тут же подхватывают «укронацистские» СМИ», - заявил пропагандист.

По его словам, он побывал в Белгороде и выяснил, что в декабре региону выделили миллиард рублей на бронепленку и укрытия: «Поэтому всем тем, кто пытается сказать, что федералы бросили: заткнитесь, твари!»

После этого в соцсетях появилось множество возмущенных комментариев от жителей Белгорода, которые предлагали ему приехать и пожить там.