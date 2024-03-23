Израиль: исход войны определит будущее Ближнего Востока

Министр обороны Израиля Йоав Галант, находящийся с визитом в Вашингтоне, по окончании встречи с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном заявил, что представил на переговорах израильскую позицию относительно завершения войны с ХАМАС.

«Итоги войны будут определять положение во всем регионе на десятилетия вперед», - цитируют Галанта израильские СМИ.

На встрече, которая проходила в закрытом режиме и длилась около полутора часов, обсуждались шаги, необходимые для разгрома ХАМАС, ликвидации его военного и политического потенциала, а также усилия по освобождению заложников.

Также сообщается, что Галант встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Последний вновь призвал рассмотреть альтернативы наземной операции в Рафахе, которые «лучше обеспечат безопасность Израиля и защитят палестинское гражданское население».