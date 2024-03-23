Зеленский резко ответил Путину

«Сегодня Путин снова разговаривал сам с собой, и это снова транслировали по телевидению. Опять обвиняет Украину... Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он», — сказал Зеленский.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил, что нужно ответить на вопрос, «почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал». «Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», — заявил президент РФ. Он добавил, что теракт совершен «руками радикальных исламистов», но США, по мнению Путина, пытаются убедить другие страны, что «киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама».

Украина какую-либо причастность к теракту отрицает. После стрельбы в «Крокус Сити Холле» связанное с ИГИЛ новостное агентство «Амак» сообщило, что террористическая группировка взяла на себя ответственность за теракт. Подлинность этого заявления подтвердили нескольким изданиям американские чиновники. По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 139 человек.