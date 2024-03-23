Фархад Мамедов, автор haqqin.az 10:32

Стали известны новые подробности о последствиях крупномасштабного ракетного удара вооруженных сил Украины, нанесенного по Крыму в ночь на 24 марта. Хотя многие военные блогеры сообщают, что в результате атаки были подбиты два десантных корабля Черноморского флота России, стоявших на якоре в порту Севастополя, а также повреждено разведывательное судно «Иван Хурс», новые спутниковые фотографии, предоставленные платформой Planet Labs, подтверждают, что эти корабли не затонули, а по-прежнему находятся в акватории порта.

По сообщению военной разведки Украины, один большой десантный корабль Черноморского флота получил серьезные повреждения. Напомним, что российские военные блогеры распространили сообщения о том, что в результате ударов, нанесенных украинской армией ракетами Storm Shadow и беспилотниками, серьезные повреждения получили большие десантные корабли Черноморского флота «Ямал» и «Азов» (эту новость командование ВСУ оставило без комментариев). Российские блогеры также пишут, что в результате крупномасштабной атаки было зафиксировано прямое попадание по зданию Центра связи Черноморского флота РФ, в котором погибли десятки офицеров, после чего Черноморский флот в целом утратил функциональность. Грант Шеппс, министр обороны Великобритании, уточнил в этой связи, что корабли Черноморского флота топят уже не только в открытом море, но и непосредственно в порту. Согласно спутниковым фотографиям, опубликованным украинским журналистом Андреем Цаплиенко в своем аккаунте в социальной сети, две ракеты упали возле десантных кораблей, стоящих на якоре в одной из бухт порта Севастополь. Обе разорвались в непосредственной близости от кораблей - одна попала в пирс, вторая — в сухой док.

Министерство обороны Украины сообщило утром 25 марта, что в ходе ракетных обстрелов был серьезно поврежден большой десантный корабль «Ямал». В ходе ракетных обстрелов был серьезно поврежден и разведывательный корабль «Иван Хурс». Ссылаясь на собственные источники, ASTRA сообщает, что в ночь с 23 на 24 марта по Севастополю было запущено восемнадцать ракет, из которых российская ПВО смогла сбить одиннадцать. Как известно, в мае 2023 года «Иван Хурс», за которым в течение нескольких часов охотились украинские надводные дроны «Магура», уже получал несколько ударов. Тогда корабль-разведчик ЧФ РФ выполнял задание в 120 километрах к северо-востоку от пролива Босфор. Ранее армия Украины нанесла тяжелые удары по Черноморскому флоту России морскими беспилотниками и потопила несколько военных судов. Сообщается, что в настоящее время в распоряжении РФ осталось всего пять больших десантных кораблей, а это значит, что он теряет боеспособность. Уже несколько недель корабли Черноморского флота не выходят в открытое море и прячутся в портах, чтобы защититься от морских беспилотников ВСУ. Даже если в результате недавних ракетных ударов ни один из кораблей не был потоплен, Россия в значительной степени утратила контроль над Черным морем. А вот на суше ситуация складывается не в пользу ВСУ. Российская армия продолжает теснить на Донбасском фронте украинцев, столкнувшихся с серьезной нехваткой боеприпасов. На днях российские источники сообщили, что в районе оккупированного Бахмута украинские силы утратили важные высоты, в результате чего армия России заняла выгодные позиции для наступления на город Часовой Яр. Аналитики американского института военных исследований (ISW) также подтверждают частичное продвижение россиян в направлении Часового Яра. В то же время американские аналитики уверены, что в ближайшие месяцы вряд ли следует ожидать окружения или оккупацию этого населенного пункта.

Как сообщается в отчете ISW, россияне начали локализованную наступательную операцию на Бахмутском направлении еще в ноябре 2023 года с целью вернуть Часовой Яр, освобожденный во время летнего контрнаступления ВСУ. Но, несмотря на все усилия, за четыре месяца они достигли лишь незначительных тактических успехов на северо-западе и западе от Бахмута. У аналитиков ISW есть спутниковые изображения, которые пока не публикуются и, соответственно, детально не комментируются. Согласно этим данным, ВСУ построили в районе Часового Яра значительные укрепления в форме кольца, и теперь россияне, вероятно, будут пытаться их прорвать. Министерство обороны России сообщило, что накануне было захвачено село Ивановка вблизи Часового Яра. Но аналитики Deep State не подтверждают эту информацию, заявляя, что эта деревня все еще в серой зоне. Под Авдеевкой положение ВСУ на основных участках также ухудшилось. ISW пишет, что подразделения армии России продвинулись в Донецкой области (южнее села Бердычи) к западу от Тоненького. По данным же Deep State, под Тоненьким «ситуация существенно ухудшилась». Движение со стороны Тоненького создает угрозу для украинских войск, которые держат оборону южнее села Первомайское. Сообщается также, что в селе Бердычи идут тяжелые бои за одну из улиц. Село Орловка, в основном, занято подразделениями ВСУ, откуда украинские бойцы пытаются «наскоком» выйти южнее Семеновки.

Начало боев за Семеновку, находящуюся западнее линии под Авдеевкой, которую удерживают ВСУ, подтверждают и пророссийские паблики. Ранее Министерство обороны России заявило о полном «освобождении» Тоненького и Орловки. Украина это не подтверждает, но фиксирует ухудшение ситуации. Из чего следует, что российская армия постепенно продавливает украинскую линию обороны, занятую после потери Авдеевки. Русская армия стремится продвинуться и на Южном фронте в Запорожской области. Как сообщают аналитики ISW, за минувшие сутки ей удалось продвинуться на два километра к западу от Вербового и взять три важные высоты. На Северном фронте Россия продвинулась на Лиманском направлении, о чем сообщают паблики с обеих сторон. Как считают эксперты, основной фактор продвижения российских войск — это массированная обработка украинских позиций тяжелыми авиабомбами. Отмечается также, что ВСУ испытывают нехватку личного состава.