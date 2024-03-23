Мадуро заявил о новой попытке покушения на него

Митинг был проведен после внесения его кандидатуры в избирательные списки для участия в президентских выборах в текущем году.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о попытке покушения на него во время митинга в центре Каракаса, передает ТАСС.

По словам Мадуро, готовившие покушение уже задержаны: «Задержанные признали, что принадлежат к уже не существующей ультраправой, фашистской партии Vente Venezuela».

Мадуро утверждает, что покушение пытались совершить двое вооруженных мужчин. Ранее председатель правительства Каракаса Наум Фернандес сообщал о задержании трех мужчин, проникших на митинг со взрывными устройствами.

Съезд правящей Единой социалистической партии Венесуэлы ранее избрал действующего главу государства Николаса Мадуро кандидатом на выборы президента. Президентские выборы состоятся 28 июля.

Издание Teletica отмечает, что с 2023 года по начало 2024-го в Венесуэле почти 40 человек были арестованы по подозрению в пяти предполагаемых покушениях на Николаса Мадуро. Среди них — правозащитник Росио Сан Мигель, а также четыре сотрудника предвыборного штаба оппозиционного кандидата Марии Корины Мачадо.