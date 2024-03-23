Ранения получили два человека, им оказана медицинская помощь, написал губернатор в своем телеграм-канале. Материальный ущерб уточняется, добавил он.

На этот раз власти решили не оповещать жителей о ракетной опасности, «чтобы кто-то после получения сигнала не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение», сообщил Гладков. Во время ракетного обстрела находиться на улице опаснее, чем оставаться дома, считает он, но предлагает жителям обсудить, надо ли включать оповещения в ночное время.

Минобороны РФ отчиталось о 13 сбитых над Белгородской областью снарядах РСЗО RM-70 «Вампир», а также о двух сбитых снарядах РСЗО «Град».

Незадолго до заявления Минобороны РФ Гладков написал в телеграме, что на подлете к городу сбиты 13 «воздушных целей», но не уточнил, что это были за цели.