Белгород вновь атакован: есть раненые и разрушения фото
Украинские военные в ночь на 26 марта вновь обстреляли Белгород, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ранения получили два человека, им оказана медицинская помощь, написал губернатор в своем телеграм-канале. Материальный ущерб уточняется, добавил он.
На этот раз власти решили не оповещать жителей о ракетной опасности, «чтобы кто-то после получения сигнала не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение», сообщил Гладков. Во время ракетного обстрела находиться на улице опаснее, чем оставаться дома, считает он, но предлагает жителям обсудить, надо ли включать оповещения в ночное время.
Минобороны РФ отчиталось о 13 сбитых над Белгородской областью снарядах РСЗО RM-70 «Вампир», а также о двух сбитых снарядах РСЗО «Град».
Незадолго до заявления Минобороны РФ Гладков написал в телеграме, что на подлете к городу сбиты 13 «воздушных целей», но не уточнил, что это были за цели.
МЧС РФ заявило, что двое пожарных пострадали при обстреле в Белгородской области: «При очередной атаке ВСУ на село Головчино под обстрел попало здание пожарно-спасательной части №43».
По данным МЧС, начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести.
Гладков также рассказал об обстреле села Головчино в Грайворонском городском округе, который находится на границе с Украиной и регулярно обстреливается. Пострадала женщина, она была госпитализирована с осколочным ранением, заявил Гладков. Повреждены здание пожарной части, четыре частных дома, социальный объект, шесть автомобилей, один из которых сгорел.
Украина не комментировала эти заявления.