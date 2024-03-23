Украинцы ударили «Нептуном» по десантному кораблю

По словам представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, которого цитируют украинские СМИ, корабль «Константин Ольшанский» был атакован украинской ракетой «Нептун».

Изначально это был украинский корабль, но РФ присвоила его себе во время аннексии Крыма.

«Корабль этот должен был использоваться против Украины. Поэтому было принято решение о поражении и этой единицы нашим «Нептуном»… Повреждение однозначно он получил», – заявил Плетенчук.

Какие именно повреждения получил корабль, уточняется.