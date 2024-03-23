Запад объяснил, почему помогает Украине. Москва уже отреагировала

По его словам, не дать России победить - прежде всего в интересах США и Европы.

Запад помогает Украине «не только из щедрости» и не потому, что «мы любим украинцев». Такое заявление сделал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает CNN.

«Мы не можем позволить России выиграть эту войну. Иначе интересы США и Европы очень пострадают. Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинцев. Это в наших собственных интересах. И это также в интересах США в качестве глобального игрока, который хочет, чтобы его считали ответственным партнером, обеспечивающим безопасность своих союзников. Поэтому мы призываем США разблокировать и одобрить дополнительную помощь», - заявил Боррель.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя высказывание Жозепа Борреля, заявила, что «впервые так откровенно представитель западных режимов рассказал о сути происходящего».

По ее словам, дело не в «любви к украинцам», а в желании США сохранить свою гегемонию.