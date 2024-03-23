Странное заявление Пашиняна: Азербайджанская армия может дойти до Еревана

«Встреча длилась около двух часов и прошла в напряженной атмосфере. Некоторые депутаты правящей партии выразили несогласие с политикой Пашиняна и призвали, наконец, определить красные линии Армении и сказать, по каким вопросам мы можем отказаться от требований Азербайджана», - утверждает издание.

На закрытой встрече с депутатами фракции «Гражданский договор» премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости возвращения четырех азербайджанских населенных пунктов «в Тавушской области», в противном случае Азербайджан может достичь своих целей военным путем. Об этом пишет армянская газета «Грапарак».

В публикации отмечается, что Никол Пашинян «открытым текстом признал, что односторонней уступке быть, и она произойдет в течение короткого периода времени. Он намекнул, что в ближайшие дни с этих территорий может быть выведен третий армейский корпус, а четыре населенных пункта, которые, по словам Пашиняна, являются азербайджанскими, могут быть возвращены их владельцам. В противном случае Азербайджан может достичь своих целей военным путем».

Газета утверждает, что некоторые соратники премьера Армении «высказали мнение, что лучше отдать территории войной, чем подписать документ, который народ им не простит. Пашинян заявил, что не хочет этого, поскольку нет гарантии, что Азербайджан захватит не только территории, которые считает своими, но и дойдет до Лори и даже до Еревана».

Издание пишет, что депутаты предложили и такой вариант разрешения ситуации: Азербайджану возвращаются села, в то же время Баку «передает нам наши территории на участке Беркабер». Пашинян признался, что «они предлагали Азербайджану решить вопрос таким образом, но не надеются, что получат положительный ответ».

Газета также отмечает, что Пашинян предложил своим соратникам по партии «не использовать в своих интервью слово «отдать»… а говорить «вернуть»… так как «правительство ничего не дает, а только возвращает».

«Во время обсуждения… министр обороны Сурен Папикян не высказал своего мнения, несмотря на то, что некоторые депутаты выразили обеспокоенность тем, что после процесса ситуация может измениться и Тавуш перейдет под прямой контроль ВС Азербайджана», – пишет издание.