Резко увеличилось число пострадавших при теракте в «Крокусе»

Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холл» увеличилось до 361 человека. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Телеграм-канал со ссылкой на собственные источники сообщает, что резкий рост связан с тем, что люди начали массово обращаться за психологической помощью и в некоторых случаях их считают пострадавшими. Наиболее частые жалобы связаны с отсутствием сна, постоянной тревогой и появлением психотравм.

Также уточняется, что на месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС России. Источник утверждает, что спасатели обнаружили еще один магазин от автомата.

Официального подтверждения информации об увеличении числа пострадавших не поступало. По официальным данным, в результате теракта погибли 139 человек, опознаны 75. Пострадали 185 человек.