Анкара передала Москве данные о террористах из «Крокуса»

Двое участников нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» посещали Турцию, но в отношении них не было никаких предупреждений со стороны Москвы. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на свои источники.

Согласно сообщению издания, двое из четырех арестованных ранее совершили поездку по маршруту РФ - Турция - РФ, на территорию республики они прибыли из Москвы. Какой-либо регистрации в Турции у них нет - ВНЖ или иных документальных свидетельств легализации в республике.

Источники добавили, что со стороны Москвы заранее никаких предупреждений относительно этих лиц не поступало. Факты их пребывания в Турции изучаются, о них будет и далее сообщаться российской стороне.

Газета отмечает, что «Анкара тщательно изучила все вопросы, касающиеся этих двух лиц, и обо всем сообщила Москве».

Издание добавило, что турецкая сторона ожидает от России увеличения обмена информацией о деятельности «Исламского государства» и его ответвления «ИГ – Хорасан», поскольку они являются угрозой и для Турции.