В Турции массовые аресты сторонников «Исламского государства» обновлено 13:04
Полиция Турции задержала 147 человек по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство». Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.
«В рамках операции против ИГ проведены задержания 147 человек по подозрению в связях с террористической организацией», - написал министр в X (ранее Twitter).
* * * 12:05
Полиция Стамбула провела рейды с задержаниями лиц, подозреваемых в причастности к деятельности «Исламского государства». Об этом сообщает телеканал TRT.
По его данным, Генпрокуратура Стамбула выдала ордеры на задержание и арест 27 человек, подозреваемых в работе на ИГ. Ранее поступили разведданные, что они ведут деятельность внутри Турции. К настоящему времени задержаны 17 человек. Продолжаются поиски еще 10 подозреваемых.
Накануне МВД Турции сообщало о задержании 40 членов террористической организации.