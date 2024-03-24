Полиция Турции задержала 147 человек по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство». Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

«В рамках операции против ИГ проведены задержания 147 человек по подозрению в связях с террористической организацией», - написал министр в X (ранее Twitter).