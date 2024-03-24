Арестовали восьмого обвиняемого по делу «Крокуса» обновлено 13:50
Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», уроженца Кыргызстана Алишера Касимова, сообщают российские СМИ.
Он стал восьмым обвиняемым по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», в отношении которого избрана такая мера пресечения. Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме.
Касимов зарегистрирован в Красногорском районе в деревне Путилково, сообщили в суде. Он является индивидуальным предпринимателем, держит кафе.
Касимов в суде сказал, что ему 32 года, женат, у него трое детей, ранее не был судим. Отвечая на вопрос судьи, понятна ли ему суть обвинения, Касимов заявил, что не знал, что его квартиранты связаны с терроризмом — он просто выложил объявление о сдаче квартиры на «Авито». Предположительно, Алишер Касимов сдал квартиру одному из террористов Фаридуни Шамсутдину.
Вечером 24 марта Басманный суд арестовал четырех фигурантов дела, непосредственно подозреваемых в исполнении теракта в «Крокус Сити Холле» — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Мухаммадсобира Файзова и Шамсиддина Фаридуни. Двое из них — Саидакрами Рачабализода и Далерджон Мирзоев — полностью признали вину, заявили в суде.
25 марта Басманный суд Москвы отправил под арест еще троих фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — братьев Диловара и Аминчона Исломовых, а также их отца Исроила. Им вменяется совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт «б» часть 3 статьи 205 УК РФ). По версии следствия, Диловар и Аминчон состояли в организованной преступной группе, куда их вовлек Шамсутдин Фаридуни — один из предполагаемых террористов. Кроме того, следствие считает, что Исломовы предоставили террористам квартиру для проживания, автомобиль и перевозили их деньги.
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Следственный комитет России просит арестовать восьмого фигуранта дела о нападении в «Крокус Сити Холле», сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы.
«В суд поступило ходатайство СК об аресте Касимова Алишера Хатамовича, подозреваемого в нападении на «Крокус Сити Холл», - сказали в пресс-службе.
Четверо подозреваемых в непосредственном участии в атаке, жертвами которой стали 139 человек, были арестованы в воскресенье вечером. В понедельник Басманный суд арестовал еще троих — двух братьев и их отца. У одного из братьев подозреваемые в теракте приобрели автомобиль.