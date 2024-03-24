Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», уроженца Кыргызстана Алишера Касимова, сообщают российские СМИ.

Он стал восьмым обвиняемым по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», в отношении которого избрана такая мера пресечения. Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме.

Касимов зарегистрирован в Красногорском районе в деревне Путилково, сообщили в суде. Он является индивидуальным предпринимателем, держит кафе.

Касимов в суде сказал, что ему 32 года, женат, у него трое детей, ранее не был судим. Отвечая на вопрос судьи, понятна ли ему суть обвинения, Касимов заявил, что не знал, что его квартиранты связаны с терроризмом — он просто выложил объявление о сдаче квартиры на «Авито». Предположительно, Алишер Касимов сдал квартиру одному из террористов Фаридуни Шамсутдину.