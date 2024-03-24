Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 12:59

Возникшая в Армении напряженность из-за выдвинутого официальным Баку в начале марта ультиматума о немедленном возвращении оккупированных в начале 1990-х годов сел Газахского района сохраняется. Как сообщалось ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился с доводами Баку и начал подготовку к скорейшему возвращению населенных пунктов. Частью этой подготовки стали прошедшие накануне в парламенте закрытые слушания с участием руководителей силовых структур Армении.

Официально слушания были организованы для того, чтобы отчитаться о деятельности правительства в 2023 году. Однако представители правящей партии не скрывают, что обсуждался и вопрос четырех сел. Напомним, ранее haqqin.az сообщал, что некоторые депутаты от правящей партии выразили несогласие с планами Никола Пашиняна вернуть Азербайджану четыре села, заявив, что это приведет к серьезным проблемам. Особенно неспокойно в селах Армении, граничащих с Азербайджаном. Как сообщалось ранее, члены нелегальной организации «Боевое братство», состоящей из участников Карабахской войны, попытались провести на территории села Юхары Эскипара «учения». Правоохранительные органы Армении арестовали десятки членов организации. Однако некоторым членам группировки все же удалось попасть в населенный пункт.

Село Воскепар Тавушской области Армении расположено между селами Юхары Эскипара и Ашагы Эскипара Газахского района Азербайджана. Местные жители уверяют, что после возвращения сел дорога в Ноемберянский и Иджеванский районы будет закрыта для них. Они открыто выражают свой гнев в адрес представителей власти, приехавших с разъяснениями. Армянская оппозиция тем временем ищет способы начать новые протесты против властей и отстранить Пашиняна от власти, манипулируя вопросом возвращения 4 сел Газаха. Например, бывший министр обороны Аршак Карапетян, находящийся сейчас в Москве и возглавляющий движение «Всеармянский фронт», заявил в видеообращении, что «Пашинян хочет уничтожить армянское государство в сотрудничестве с Азербайджаном и Турцией». «Он пытается убедить наш народ, наших сельских жителей, что, отдав землю, он сможет достичь мира. Он занят враньем: говорит, что Турция может ударить по Армавиру. Да, может, когда оттуда уйдут российские войска», — сказал Карапетян. Накануне было объявлено, что в Ереване пройдет съезд по преобразованию основанного Карапетяном движения в партию: в нее могут войти высокопоставленные офицеры, изгнанные из армянской армии.