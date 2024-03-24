Пашинян снова об ОДКБ

Армения заморозила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности, не участвует в принятии решений, но и не блокирует их. Об этом в интервью греческой газете Kathimerini заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«По сути, мы заморозили участие в ОДКБ. С сентября 2023 года у нас нет постоянного представителя в ОДКБ. Мы не участвуем в мероприятиях ОДКБ на высоком и высшем уровнях. Мы не блокируем решения ОДКБ, но и не участвуем в них», - сказал Пашинян.