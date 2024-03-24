Предотвращен теракт в России

ФСБ заявила о предотвращении теракта в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области, его планировал пособник «Русского добровольческого корпуса».

«На территории Самарской области предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ, 1994 года рождения, пособником террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), действующей под патронажем украинских спецслужб», - сказали в спецслужбе.

В ФСБ сообщили, что, действуя по указанию куратора, мужчина достал из заранее оборудованного тайника изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), «чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций».

«При задержании злоумышленника произошел самоподрыв изъятого им СВУ, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», – заявили в ФСБ.