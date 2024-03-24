В России «арестовали» главу Службы безопасности Украины

В материалах дела речь, по данным «Коммерсанта», идет об организации подрыва грузовика на Крымском мосту в 2022 году.

По данным источников издания, в материалах дела говорится, что генерал Малюк 3 марта 2022 года в неустановленном месте на территории Украины организовал для подрыва Крымского моста преступную группу, в деятельность которой были «вовлечены» тринадцать человек. В результате взрыва утром 8 октября 2022 года были обрушены три пролета Крымского моста, произошел пожар в семи цистернах проходившего рядом поезда, погибли пять человек, включая водителя фуры, внутри которой находилась 21 т взрывчатки.