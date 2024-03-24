Уроженца Таджикистана – «украинского агента» задержали в Москве

Уроженец Таджикистана задержан в Москве якобы по подозрению в связях с украинской разведкой.

Российские СМИ сообщают, что прошлым вечером сотрудники ДПС остановили Mazda 3, за рулем которой находился 29-летний Кахрамон Мерганов. Мужчина занервничал, поэтому сотрудники ДПС решили его досмотреть. В телефоне они обнаружили переписки с гражданами Украины и Таджикистана антироссийского характера, утверждают издания.

Также сообщается, что Мерганов жил какое-то время в Киеве. Полиция проводит проверку – на время у него изъяли машину и телефон.