Хикмет Гаджиев зовет китайские компании в Азербайджан

Сотрудничество Азербайджана и Китая характеризуется прекрасными политическими связями, в торговле, транспорте и энергетике наблюдается тесное сотрудничество. Тем не менее потенциал делового партнерства между странами гораздо выше. Об этом в интервью китайскому изданию Global Times заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Я бы хотел видеть больше китайских компаний в Азербайджане. Китайские компании уже участвуют в диверсификации экономики Азербайджана, но мы ожидаем большего, поскольку Азербайджан движется в направлении зеленого роста», - сказал помощник президента.

По словам Хикмета Гаджиева, развитие отношений с Китаем является одним из приоритетов для Азербайджана: «Мы рассматриваем Китай как хорошего друга и партнера. Между нашими странами существует историческая связь. С момента восстановления Азербайджаном независимости мы всегда ценили дружескую поддержку Китая».

Помощник президента также заметил, что «в рамках программы зеленого перехода мы рассматриваем Китай в качестве нашего партнера. Электромобильная промышленность в Китае является одной из ведущих в мире. В настоящее время мы закупаем в Китае электробусы и другое оборудование. Мы хотели бы создать производственную базу в Азербайджане в партнерстве с китайскими компаниями».

Хикмет Гаджиев указал на важность китайско-азербайджанского сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь», в частности, в контексте Срединного коридора: «Срединный коридор может стать важным связующим звеном между Китаем и Европейским союзом. Азербайджан, а также страны Центральной Азии, расположенные вдоль Каспийского и Черного морей, могут стать хорошими партнерами в налаживании связей. Это хорошо согласуется с маршрутом «Один пояс, один путь» и подчеркивает стратегическое партнерство между Китаем и Азербайджаном».