Киев призывает Запад: «Отдайте нам эти чертовы Patriot»

Главный украинский дипломат в интервью Politico заявил, что если бы у Киева было достаточно таких систем противовоздушной обороны, «мы бы смогли защитить не только жизни нашего народа, но и нашу экономику от разрушения». «Отдайте нам эти чертовы Patriot», - резко сказал Кулеба.

По его словам, украинские военные начали терять позиции, так как россияне массово «пустили в ход» модернизированные авиационные управляемые бомбы. Министр подчеркнул, что от этого вооружения невозможно убежать, оно просто падает на голову и разрушает все: «Вот так мы теряем позиции, и единственный способ предотвратить это - сбивать самолеты с бомбами… Нам нужны системы ПВО на передовой».

Кулеба также заявил, что получает «раздраженные комментарии» от Германии, когда Украина призывает Берлин передать дальнобойные ракеты Taurus.

Когда Кулебу спросили о позиции Германии по Taurus, он сказал, что «устал отвечать на этот вопрос»: «Можете меня цитировать, я не против. Но каждый раз, когда я отвечаю на вопрос (о Taurus – ред.), я получаю раздраженные комментарии в ответ из Берлина. Оставьте это им. Они сами поставили себя в такую ситуацию. Пусть ищут выход».