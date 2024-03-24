Путин идет на Харьков

«Надо будет мобилизацию — объявит. Если надо будет экономику еще сильнее передвинуть на военные рельсы — передвинет. Он пошел на принцип», — пояснил один из собеседников издания.

Президент РФ Владимир Путин после провала украинского контрнаступления «почувствовал слабость» Украины и «готов идти до победного», в том числе осуществить еще одну попытку взять Киев и захватить Харьков. Об этом «Медузе» заявили два собеседника, близких к Кремлю, источник в правительстве РФ, а также один из высокопоставленных членов «Единой России».

Другой собеседник, близкий к АП, напротив, считает, что высшее руководство страны ставит перед собой «более реалистичные цели», а именно взятие Харькова и постепенное окончание войны после этого. До этого Путин неоднократно говорил, что для прекращения регулярных обстрелов Белгородской области нужно создать «санитарную зону» вокруг нее. При этом российский регион обстреливается именно из Харьковской области Украины.

Высокопоставленные силовики уверены, что российской армии по силам захватить Харьков, но дальнейшее продвижение вглубь Украины «затруднительно», говорит источник «Медузы» среди «российских элит». «Символически это тоже победа. Город-миллионник, где До начала полномасштабной войны значительная часть жителей Харькова действительно разговаривала на русском.

«Много русскоязычного населения», — говорит один из собеседников.

При этом все источники отмечают: информации о том, что решение о масштабном наступлении на Харьков уже принято, у них нет. Однако они сходятся во мнении, что это «вполне вероятный сценарий», который в теории может потребовать новой волны мобилизации, но «к ней давно почти все готово, дело только в ситуации на фронте», отмечают собеседники.

Харьковская область частично находилась в оккупации российских войск с первых дней полномасштабного вторжения. Осенью 2022 года Украина перешла в контрнаступление и освободила бóльшую часть городов и сел в регионе. Захватить Харьков армия РФ так и не смогла, но продолжает регулярно обстреливать город.