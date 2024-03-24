В марте 2024 года из российского порта Восточный на Дальнем Востоке вышли по меньшей мере пять северокорейских танкеров с нефтепродуктами, уточняет издание со ссылкой спутниковые снимки британского аналитического центра Royal United Services Institute.

Поставки нефти в Северную Корею, начавшиеся 7 марта, являются первыми документально подтвержденными прямыми морскими поставками из РФ с тех пор, как в 2017 году Совет Безопасности ООН ввел ограничения, которые также поддержала и Россия, на поставки сырой нефти в ответ на испытания Пхеньяном ядерного оружия.

«Эти поставки нефти представляют собой полномасштабную атаку на режим санкций, который сейчас находится на грани краха», – заявил Хью Гриффитс, экс-координатор группы ООН, которая следит за соблюдением санкций в отношении Северной Кореи.

В феврале 2024 года The New York Times писала о том, что российские власти разблокировали часть северокорейских активов, замороженных в одном из российских банков, а также позволили КНДР получить доступ к международной банковской системе.

В октябре 2023 года Reuters со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джона Кирби сообщило, что Северная Корея передала России более 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов для войны в Украине.