«Перл» Пескова: Зеленский – «своеобразный еврей»

Meduza передает, что на вопрос: «Можно ли сформулировать ответ на такой вопрос: допускают ли в Кремле, что исламисты, совершившие теракт, могут быть как-то связаны с украинским руководством с учетом того, что там во главе стоит все-таки еврей?» Песков ответил так: «Ну, еврей своеобразный там стоит, еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготение к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима. Это можно сказать совершенно однозначно, опираясь на факты и опираясь на заявления. Что касается, можно ли сказать так или иначе, можно сказать как угодно. И это, наверное, могут себе позволить обозреватели и аналитики. Но еще раз повторяю, пока идет следствие, какие-то официальные власти не могут себе позволить делать какие-то заявления на этот счет. Хотя я вам рекомендую очень внимательно перечитать заявления президента Путина, которые он сделал за два последних дня. В этом контексте они очень важны».

Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам 23 марта заявил, что четверо террористов были задержаны по пути в Украину, где для них украинской стороной якобы было подготовлено «окно» для перехода границы. 25 марта Путин заявил, что нужно ответить на вопрос, «почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал». «Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», — сказал президент РФ.

Украина какую-либо причастность к теракту отрицает.