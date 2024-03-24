Глава СБУ анонсировал новые удары по Крымскому мосту

Украина вновь предпримет атаку на Крымский мост, когда Россия опять начнет использовать его для перевозки военной техники и другого вооружения, заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в интервью «Факты ICTV».

По его словам, сейчас мост продолжают ремонтировать после предыдущего удара в июле 2023 года и объект не приспособлен для переправки военных грузов. «Сегодня враг вообще не использует Крымский мост для поставки оружия. Когда они восстановят опоры, возможно, потенциально снова начнут перемещать боекомплект. Тогда, собственно, мы им в очередной раз скажем «привет», — заявил Малюк.

Глава СБУ уточнил, что до повреждения моста за сутки по нему проходило до 46 поездов, которые перевозили оружие и боеприпасы, сейчас — только 4-5, четыре из них — пассажирские, один — для перевозки товаров общего потребления. Что касается автомобильного сообщения, оно происходит в реверсном режиме, и вес машин не может быть больше 3,5 тонны, добавил глава СБУ.

Малюк также подчеркнул, что конечной целью Украины является полное уничтожение Крымского моста, и потенциал для этого у ее сил, «конечно же, есть».

Отметим, что во вторник стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ по статье о совершении теракта, повлекшего смерть человека (пункт «б» части 3 статьи 205 УК). По данным «Коммерсанта», речь идет о подрыве грузовика на Крымском мосту в 2022 году. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.