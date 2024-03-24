«Справимся сами»: России не нужна помощь Интерпола

«Во-первых, мы уже начали собственное расследование, достаточно эффективно, достаточно оперативно», — сказал глава МИД.

России не нужна помощь Интерпола в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводят российские СМИ.

«Справимся сами. К двойным стандартам Запада мы уже привыкли. Будем действовать исключительно из нашего понимания: чего и какими методами добивается Запад», — сказал Лавров.

По словам Лаврова, спустя сутки после теракта, когда на Западе прозвучали заявления о непричастности Украины к нападению, Интерпол заявил о готовности оказать содействие расследованию: «Я вот не припомню от Интерпола такой инициативы в предыдущих случаях, которые тоже требовали самого пристального международного внимания. Самый очевидный пример — это «Северные потоки».

Ранее генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток заявил, что Международная организация уголовной полиции готова оказать необходимую поддержку российским правоохранительным органам в связи с терактом.