«Все впереди», — добавил Бортников, отвечая на уточняющий вопрос, почему эти цели еще не поражены, сообщает ТАСС.

«Те, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью», — ответил глава ФСБ на соответствующий вопрос про Буданова и остальных руководителей украинских спецслужб.

По его словам, теракт в «Крокус Сити Холле» был нужен «западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию и создать панику» в России.

По его словам, заказчик пока не установлен, но у ФСБ есть «наработки», якобы свидетельствующие о том, что за этим нападением стоят США, Великобритания и Украина. Круг подозреваемых будет расширяться, подчеркнул он.

«Очень многое делается, чтобы выявить всех участников этой бойни как на территории страны, так и за рубежом. Все наши оперативные подразделения активно этой работой занимаются, в том числе в партнерстве со спецслужбами дружественных государств», — сказал Бортников.

Бортников также заявил, что теракт повлечет за собой ответные меры со стороны Москвы, не уточнив конкретных лиц, государств или организаций.

«Ответные меры будут осуществляться. Работа такая проводится. Все, кто к этому имеет отношение, не с учетом даже, вне зависимости от давности произошедшего, будут найдены и наказаны. Мы будем работать», — отметил он.

Глава ФСБ утверждает, что теракт в «Крокус Сити Холле» готовили радикальные исламисты, однако украинские спецслужбы причастны к нападению: «…Сейчас я могу говорить только лишь о том, что мы предварительно получили информацию, указывающую на ангажированность той стороны в подготовке этой акции».

Также глава ФСБ уверяет, что «на той стороне» готовились встречать террористов «как героев».

Бортников также считает, что Службу безопасности Украины (СБУ) необходимо признать «террористической организацией».

По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 139 человек, в больницах Москвы и Подмосковья остаются 92 пострадавших, а 63 уже выписаны.

Президент Владимир Путин на следующий день после атаки на «Крокус» заявил, что нападавшие, пытаясь скрыться, ехали в сторону Украины, «где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно» для перехода границы. 25 марта на совещании по мерам после теракта президент сказал, что тот совершен «руками исламистов», но российскую сторону интересует заказчик.

В рамках дела задержаны 11 человек, четырех из них ФСБ назвала непосредственными исполнителями. Ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл» взяла на себя организация «Исламское государство». Власти Украины подчеркивали, что страна не имеет к нему отношения, то же самое говорили и власти США.