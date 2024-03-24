Посол Ирана заявил, что Запада не должно быть на Южном Кавказе
Деятельность Запада на Южном Кавказе не принесет никакой пользы странам региона, утверждает посол Ирана в Москве Казем Джалали.
«У Ирана хорошие связи с соседями по региону Южного Кавказа. И всегда мы говорили нашим соседям, что присутствие внерегиональных держав в этом регионе не может быть в наших интересах, - сказал он. - Региональные проблемы должны быть решены руками региональных стран. Убеждены, что внерегиональные силы не могут быть полезны нашим странам».
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