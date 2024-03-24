Путин призвал Генпрокуратуру наказать виновных в теракте

Президент России Владимир Путин призвал сотрудников Генпрокуратуры сделать все необходимое, чтобы виновные в теракте в «Крокус Сити Холле» понесли заслуженное наказание.

«Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления. ...Рассчитываю, что прокуроры в рамках своих полномочий, в том числе при предъявлении государственного обвинения и в ходе судебного процесса, сделают все необходимое, чтобы преступники понесли справедливое наказание», — цитирует РБК Путина.

Безопасность российских граждан остается целью государственной политики, сказал он.

Путин заявил, что расследование по делу должно проводиться профессионально и без политической ангажированности. По его словам, спецслужбы должны выяснить, действительно ли радикальные исламисты заинтересованы в ударах по России.

Власти России видят, добавил Путин, что США «по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет».