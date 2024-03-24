Изменение произошло после пяти месяцев лидерства Трампа и последовало за посланием президента о положении страны, которое сплотило демократов и, похоже, смягчило опасения по поводу возраста Байдена.

Президент США Джо Байден опережает Дональда Трампа в шести из семи ключевых колеблющихся штатов, причем по крайней мере в двух из них – значительно. Об этом свидетельствуют данные опроса Bloomberg News/Morning Consult.

Сдвиг был значительным в Висконсине, где Байден опережает Трампа на один пункт после отставания от него на четыре пункта в феврале, и в Пенсильвании, где кандидаты сравнялись после того, как в прошлом месяце Трамп лидировал на шесть пунктов. Они также сравнялись в Мичигане.

Bloomberg отмечает, что еще слишком рано говорить о том, является ли улучшение показателей разовым повышением или началом более долгосрочных изменений в предвыборной гонке. Байден продолжает отставать от Трампа в четырех важнейших штатах.

Более оптимистичные цифры Байдена пришли в переломный момент в предвыборной кампании. Трамп в настоящее время испытывает нехватку средств на предвыборную кампанию и проводит меньше митингов и мероприятий, в то время как действующий президент активизировал свою кампанию по переизбранию и атакует колеблющиеся штаты, включая поездку в Северную Каролину.

Опрос также показывает, что потребители лучше относятся к национальной экономике, при этом число избирателей в колеблющихся штатах постепенно увеличивается, они говорят, что она находится на правильном пути.

Опрос проводился 8 марта, на следующий день после того, как Байден произнес энергичную и необычно политическую речь перед Конгрессом. Более трети избирателей заявили, что недавно видели положительные новости о Байдене, что является самым высоким уровнем с момента начала опросов в октябре.

В ходе опроса Bloomberg News/Morning Consult были опрошены 4932 зарегистрированных избирателя в семи колеблющихся штатах: 796 зарегистрированных избирателей в Аризоне, 788 в Джорджии, 698 в Мичигане, 447 в Неваде, 699 в Северной Каролине, 807 в Пенсильвании и 697 в Висконсине. Опросы проводились онлайн начиная с 8 марта.

В марте Джо Байден впервые с августа прошлого года опередил в рейтинге своего конкурента Дональда Трампа.