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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и назначил на его место главу Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко. Об этом говорится в соответствующих указах на сайте президента Украины, опубликованных во вторник, 26 марта.

Данилов был тринадцатым секретарем СНБО Украины и занимал эту должность с 3 октября 2019 года.