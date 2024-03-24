В Таджикистан из России 26 марта прибыли следователи, чтобы допросить родственников четверых граждан, обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в таджикских службах безопасности.

По их данным, таджикские силовики доставили родственников обвиняемых в Душанбе из городов Вахдат и Гиссар, а также из района Рудаки. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон лично контролирует расследование, которое ведет таджикская сторона, добавили источники.

24 марта в разговоре с президентом России Владимиром Путиным Рахмон решительно осудил теракт в «Крокусе» и подчеркнул, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии». Он выразил глубокие соболезнования и сочувствие членам семей и родственникам погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ответственность за теракт взяло на себя афганское отделение «Исламского государства» (также известное как «ИГИЛ Хорасан», «Вилаят Хорасан», ISIS-K).

Журналисты таджикской службы «Радио Свобода/Озоди» 25 и 26 марта побывали в Душанбе, Гиссаре и Вахдате, где живут родители и жены арестованных по подозрению в теракте Мухаммадсобира Файзова, Фаридуна Шамсутдина и Саидакрама Раджабализода, но не нашли там их родных. По словам одного из родственников Раджабализода, таджикские силовики увезли на допрос в Душанбе его мать, брата, жену и двух дядьев после того, как стало известно о задержании и аресте мужчины. Также на допрос в Душанбе силовики увезли родителей, жену и тещу Шамсутдина, сообщил журналистам один из его родственников. Туда же отвезли и родных Файзова, уточняет «Радио Озоди».

По информации источника издания, следственные действия с родственниками подозреваемых в теракте проводят и российские следователи. Официальных комментариев относительно допросов родственников подозреваемых власти Таджикистана и России пока не предоставили.

Суд в Москве арестовал 8 из 11 фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Среди них семеро уроженцев Таджикистана: непосредственные исполнители – Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсутдин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, а также братья Аминчон и Диловар Исломовы и их отец Исроил Исломов. Восьмым арестованным является уроженец Кыргызстана Алишер Касимов.