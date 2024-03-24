Венгрия призвала к скорейшему прекращению огня в Украине

Венгрия настаивает на скорейшем прекращении огня между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия регулярно говорит о скорейшем переходе к мирным переговорам по Украине. По его словам, продолжающаяся военная помощь Запада «ставит задачей помешать победе России».

«Знаете, наша позиция очень ясна, когда дело касается войны рядом с нами. Мы верим, что Россию невозможно победить», - сказал глава МИД Венгрии. Он отметил, что «начало мирных переговоров и прекращения огня позволит избежать большего числа жертв и разрушений, а также снизит потребность в восстановлении Украины».

Ранее Сийярто допустил отправку рядом стран ЕС войск в Украину.