В Италии подвели итоги турнира по академической гребле «Паоло Де Алоя». В 38-м по счету соревновании член сборной Азербайджана Диана Дымченко второй год подряд заняла почетное место.

Диана, заняв в квалификационном этапе первое место в заплыве на 2000 метров на одноместной лодке, прошла в финал. Здесь от золотой медали нашу спортсменку отделили всего несколько секунд. Отстав от сербки Аршик Йована на 4 секунды, Диана завоевала серебряную медаль турнира.

Напомним, Диана Дымченко является победительницей прошлогоднего турнира «Паоло Де Алоя».