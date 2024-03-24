Цены на какао установили исторический рекорд

Котировки фьючерсов на какао в очередной раз обновили исторический максимум на опасениях дефицита предложения.

Майские фьючерсы на какао-бобы в Нью-Йорке в ходе торгов во вторник подорожали на 3,9% и достигли до $10 030 за тонну. С начала года котировки подскочили в 2,4 раза, за последние пять сессий - более чем на 20%.

Как сообщалось, в Кот-д'Ивуаре, крупнейшем поставщике какао в мире, установилась аномально жаркая погода, что угрожает урожаю какао-бобов. Спрос на какао и шоколад в ведущих экономиках мира тем временем остается высоким.