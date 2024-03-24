Французские бомбы для украинских F-16

Франция намерена адаптировать свои авиабомбы AASM для будущих истребителей F-16 Украины. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

Отмечается, что западные союзники могут направить F-16 Киеву. «Мы намерены обсудить с нашими партнерами адаптацию наших авиабомб AASM», - уточнил министр.

По словам Лекорню, французские специалисты адаптировали эти бомбы для использования на советских самолетах, а теперь захотели сделать это для самолетов западного производства.

Уточняется, что в 2024 году французские военные предприятия планируют произвести 600 бомб AASM и 1200 бомб в 2025 году.