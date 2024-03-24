Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 18:36

Ситуация на Ближнем Востоке усугубляется с каждым часом. Лопнула последняя иллюзорная надежда на достижение сделки между Израилем и ХАМАС. Впереди неизвестность. Накануне из фешенебельного аэропорта Хамад, что в столице Катара Дохе, в разные стороны развернулись самолеты главы «Моссада» и лидера ХАМАС. Давид Барнеа с пустыми руками вернулся в Иерусалим, а вот Хания полетел в Тегеран для обсуждения с донорами дальнейшего плана действий.

Один из лучших переговорщиков в современной мировой дипломатии, директор ЦРУ Уильям Бернс вместе со своим союзником в Дохе – катарским эмиром были очень близки к достижению исторического соглашения, которое могло бы положить конец кровопролитию в Газе. Глава «Моссада», наделенный Нетаньяху неограниченным карт-бланшем, пошел на последний компромисс, согласившись на требование ХАМАС о поэтапном возвращении беженцев на север Газы и удвоении количества палестинских террористов, которых Израиль согласился выпустить из тюрем. Однако Белый дом и Госдеп выбили из рук искусного дипломата Бернса последние аргументы. Выкрутили руки Бернсу и ударили по ногам Нетаньяху! Принятая Совбезом ООН односторонняя резолюция, призывающая к прекращению огня и освобождению заложников, выбила из-под ног Нетаньяху почву в преддверии судьбоносной для Израиля операции в Рафахе. США могли бы воспользоваться правом на вето, но не стали этого делать, поскольку в вопросе создания Палестинского государства и прекращения реоккупации Газы позиции всех ведущих мировых игроков полностью совпали.

Байден с Блинкеном перешли Рубикон, и нанесли еще один мощнейший удар по правительству Нетаньяху, создав платформу для формирования всемирной консолидированной позиции в отношении войны в Газе. Нетаньяху окончательно загнан в угол. И если он все же пойдет до последнего и отдаст приказ о наступлении на Рафах, то превратится во Владимира Путина. Если уже не оказался в похожей ситуации… В Иерусалиме в свойственной израильтянам манере принялись искажать сложившуюся в Дохе нелицеприятную картину, убеждая аналитиков и наблюдателей в том, что «ХАМАС удалось обвести американцев вокруг пальца». Скорее всего, в нелицеприятной ситуации оказался Бернс. Почти, как в Украине. Байден с Блинкеном вновь поставили директора ЦРУ в дурацкое положение, бросив в корзину почти готовую сделку. Более того, Вашингтон подбросил ХАМАС кислородную подушку в виде другого ценного циркуляра в форме «резолюции ООН»! Зачем после этого идти на уступки и договоренности с Израилем, если мировое сообщество и так обязало еврейское государство к прекращению огня?! Торг не уместен, ибо благодаря Белому Дому и Госдепу, выросли ставки, и теперь ХАМАС может требовать взамен израильских заложников еще большие политические уступки и компромиссы. Как же в Вашингтоне отнеслись к новым требованиям ХАМАС, воодушевленного резолюцией Совбеза? Байден с Блинкеном решили спихнуть ответственность за провал на Катар, который, по их мнению, должен был усилить давление на ХАМАС. А катарские переговорщики с легкостью вышли из-под удара, показав пальцем на Ханию, который не может влиять на несговорчивого Яхью Синвара. Дескать, все рычаги влияния и давления в Газе, точнее в Рафахе. Хания-то предложил, но вот Яхья отказывается и не принимает требования политического крыла ХАМАС.

Последовавший за провалом в Дохе демарш Нетаньяху, отменивший визит израильской правительственной делегации в Вашингтон, углубляет конфронтацию США с Израилем. Пропасть увеличивается с каждым днем, о чем открыто заговорил один из легендарных израильских генералов – Амос Гилад: «Тот, кто идет на обострение с США – вредит Израилю… Израиль зависит от дипломатического зонтика и поставок американского оружия». Да, генерал призывает правительство сбросить розовые очки, спуститься с небес и взглянуть на реальную жизнь. А она диктует Израилю жестокую реальность. С которой оказался лицом к лицу министр обороны Израиля Йоав Галант, полетевший вопреки директиве Нетаньяху, в Вашингтон. Галант как-раз и поехал в США обсуждать вопрос о дальнейших поставках американских боеприпасов, в которых остро нуждается застрявшая в Газе и ослепленная ударами ракет «Хизбаллы» израильская армия. Но Блинкен вкупе с Пентагоном выставляют прежние счета Галанту: свертывание операции в Газе, отказ от наступления на Рафах и реализация долгожданного проекта Палестинского государства. Однако Галант показывает пальцем на Нетаньяху, обвиняя собственного премьер-министра в усугублении критической ситуации. Удивительно, как США загоняют в угол Нетаньяху, а он, в свою очередь, загоняет в угол Израиль. И осознание этого проклятого порочного круга возвращает к реальности все ведущие силы еврейского истеблишмента.