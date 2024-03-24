Сепаратисты передумали присоединяться к России

Сепаратистское Приднестровье не планирует в настоящее время обращаться к Москве «с просьбой о включении в состав России», сообщает так называемый «глава МИД» сепаратистов.

Напомним, 28 февраля так называемые «депутаты» всех уровней в непризнанном Приднестровье собрались на съезд и на нем приняли призыв к России с просьбой «защиты от давления Молдовы», обратившись также к ряду международных организаций.