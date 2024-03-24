Посол США потребовала освободить американских журналистов

Посол США в России Линн Трейси назвала неправомерным арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и призвала немедленно освободить его.

«По прошествии года российское правительство так и не представило никаких доказательств, подтверждающих выдвинутые против него обвинения, не обосновало дальнейшее содержание Эвана под стражей и не объяснило, почему выполнение Эваном своей работы в качестве журналиста является преступлением», - сказала Трейси.

Дипломат назвала все обвинения против Гершковича не соответствующими действительности. Посол также потребовала освободить Пола Уилана, который отбывает наказание в Мордовии по делу о шпионаже.