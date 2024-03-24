В офисе армянской организации нашли гранаты

Сотрудники правоохранительных органов Армении провели обыски в офисе политической организации «Национально-демократический полюс» (НДП) и нашли две боевые гранаты. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

Как отмечается в релизе, в офисе организации, члены которой 24 марта ворвались в полицейский участок в Ереване, также обнаружили множество документов и предметов, представляющих интерес для расследования.

24 марта трое вооруженных мужчин ворвались в здание отделения полиции в Ереване. Двое из них подорвались на собственной гранате, получили ранения и были доставлены в медцентр. Один нападавший оставался в здании, но позднее был задержан спецназом.