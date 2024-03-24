Правоохранительные органы Кыргызстана сообщили 23 марта о задержании пятерых азербайджанцев на территории республики.

Как сообщили haqqin.az в МВД Азербайджана, азербайджанские следователи, действуя совместно с соответствующими правоохранительными органами Кыргызстана, предоставили кыргызской стороне собранную информацию об этих лицах.

В результате расследования стало известно, что один из задержанных находится в розыске за совершение преступления на территории России, другой – на территории Азербайджана.

Также по просьбе кыргызской стороны 4 граждан Кыргызстана были задержаны на территории Азербайджана и переданы кыргызской стороне.