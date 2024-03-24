Путин потребовал подчинить всю жизнь победе над Украиной

Все, что делается в России, во всех сферах жизнедеятельности, должно быть посвящено достижению «успеха» в войне с Украиной, заявил президент Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры во вторник.

«Наша страна, как известно, борется за защиту своих жизненно важных интересов, за право самостоятельного, независимого, суверенного развития. К сожалению, наши недоброжелатели, наши конкуренты, противники вынудили нас защищать эти интересы вооружённым путём, бороться с теми, кого они вооружили, воспитали для борьбы с Россией на территории соседнего государства», - сказал Путин, обращаясь к прокурорам и представителям силовых структур.

«В сегодняшних условиях всё, что мы делаем, во всех сферах нашей жизнедеятельности должно быть посвящено успеху России на этом направлении», - продолжил Путин, добавив, что «важнейшие инструменты» достижения «успеха» сохраняются за Генпрокуратурой.

«Мы должны быть собранны и эффективны. Никакой расхлябанности ни в чём», — потребовал Путин, добавив, что силовым структурам следует «жестко пресекать» попытки «втянуть россиян в деструктивные акции и процессы», а неоправданное промедление в таких случаях «можно рассматривать как форму скрытого соучастия».

«Неоправданное промедление в таких случаях можно рассматривать и как форму скрытого соучастия», - пригрозил Путин.

Он также добавил, что российское общество «высоко ценит» справедливость, и от ее обеспечения зависит как «сохранение государства», так и «достижение целей», которые поставлены по важнейшим направлениям.