Трамп: Если я был бы президентом…

Дональд Трамп заявил, что будь он президентом США, терактов 7 октября не было бы.

Трамп дал понять, что в трагедии 7 октября он винит «ужасную политику» Байдена на Ближнем Востоке. По его мнению, ХАМАС видел слабость и неэффективность нынешнего президента и поэтому предпринял атаку на Израиль.

Но при этом Трамп отметил, что Израиль допустил серьезные ошибки в разъяснительной работе, что привело к утрате поддержки в мире. Экс-президент сказал, что Израиль не должен был показывать кадры боев в Газе:

«Каждую ночь я видел эти картины. Я хотел позвонить и сказать: «Не делайте этого».

Вы должны завершить вашу войну. Вы обязаны это сделать, и я уверен, вы это сделаете. Мы должны прийти к миру. Мы не можем это продолжать», - обратился Трамп к правительству Израиля.