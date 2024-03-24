Франция поставит Украине вооружение

Париж в ближайшее время поставит Украине 78 гаубиц для «удовлетворения насущных потребностей Киева», заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Кроме того, Франция участвует в усилиях по выявлению имеющихся запасов пороха и боеприпасов, которые можно было бы закупить в странах за пределами Европейского Союза, - план, инициированный Чехией для дальнейшей поддержки Киева», - заявил он.

Французская компания Delair поставит в Украину 400 разведывательных БПЛА самолетного типа, уже заключив соответствующий контракт на их производство.